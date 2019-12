Messina: Piazza della Repubblica cambia look, il regalo di Natale di Amam alla città [FOTO]

7 Dicembre 2019 11:31

Il fiore all’occhiello è la grande scritta “Messina” collocata ai piedi della fontana, adatta per foto e selfie e per dare il benvenuto ai turisti che arrivano in città

Piazza Stazione cambia look: è il regalo di Natale offerto da Amam alla città. Il fiore all’occhiello è la grande scritta “Messina” collocata ai piedi della fontana, adatta per foto e selfie e per dare il benvenuto ai turisti che arrivano in città. Il prato intorno alla fontana è stato sistemato con un telo e ghiaietto ed una ornamentazione di piante a definirne il perimetro. La fontana ha ripreso a funzionare con giochi d’acqua e luci. Il taglio del nastro è avvenuto ieri sera, con una cerimonia “andata in onda” anche in diretta fb sulla pagina del sindaco. La fontana, realizzata nel 1902 dall’ingegnere Leandro Caselli per celebrare la realizzazione dell’acquedotto cittadino, è stata collocata alla Stazione dopo la Seconda guerra mondiale, utilizzando pezzi di un’altra fontana esistente nell’antica Piazza Cavallotti.

