Messina, partorisce una bimba morta ed entra in coma: 4 medici indagati

30 Novembre 2019 10:47

La Procura di Messina ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo: 4 medici indagati

Quattro medici sono indagati per il caso di una bimba nata morta in ospedale lo scorso 25 novembre. La Procura di Messina ha aperto un’inchiesta con l’ipotesi di omicidio colposo. La madre, alla 36esima settimana di gravidanza, si era recata in ospedale ed era stata sottoposta ad ecografia. Durante i controlli i medici hanno riscontrato che il cuore del feto non batteva più. E dopo il cesareo sono iniziate le complicazioni. La donna è ricoverata in coma farmacologico nel reparto di rianimazione dell’ospedale Papardo, a causa di una grave emorragia subentrata dopo il parto. Ieri è stato conferito l’incarico al medico legale per eseguire l’autopsia sul corpo della bimba nata morta.

