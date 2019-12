Messina: nasce il comitato “Salviamo Galati Marina”

30 Novembre 2019 12:19

Messina, il comitato “Salviamo Galati Marina” si presenta alla città

Nasce il comitato “Salviamo Galati Marina“. Il comitato si presenterà alla città lunedì 2 dicembre, a Palazzo Zanca. Galati Marina, frazione a sud nel Comune di Messina, in questi anni è stata sventurata vittima dell’erosione costiera. Con un progetto di messa in sicurezza lasciato incompiuto, negli scorsi giorni il mare è ritornato a lambire proprietà ed abitazioni. I cittadini non si sono rassegnati all’abbandono organizzandosi in un Comitato libero e spontaneo con il quale verranno intraprese tutte le iniziative per salvaguardare il territorio.

