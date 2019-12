Messina, finali Trofeo Aics 2019 nel segno di Real Camaro e Sporting Barcelona

24 Dicembre 2019 20:01

La manifestazione di calcio giovanile si è svolta, a partire da metà novembre, nella palestra di Montepiselli. Il presidente dell’AICS Messina Lillo Margareci ha premiato le squadre partecipanti, consegnando un riconoscimento speciale a Letterio Mortelliti, responsabile della Lauretana

Il Real Camaro con un prestigioso tris di successi e lo Sporting Barcelona hanno vinto gli ambiti titoli del “Trofeo AICS 2019”, manifestazione di calcio giovanile che si è svolta, a partire da metà novembre, nella palestra di Montepiselli.

La partita d’apertura delle finali tra gli Esordienti di Real Camaro e Sporting Barcelona è stata la più combattuta, come conferma lo 0-0 dei tempi regolamentari. La “lotteria” dei rigori ha premiato i neroverdi allenati da Maurizio Saporoso per 6-5. Lo Sporting Barcelona di Salvatore Costantino si è riscattato nella successiva sfida Pulcini, battendo l’Aics Pistunina (6-1). I Primi Calci del Real Camaro guidati in panchina da Gaetano Maiorana hanno piegato poi la tenace resistenza dei coetanei dell’Accademia Messina (2-1) grazie ai gol di Mangano e Maffei. Davanti ad un numeroso e caloroso pubblico, ancora Real Camaro sugli scudi nel match dei Piccoli Amici contro la Lauretana (5-2). Le gare conclusive sono state dirette dall’esperto arbitro Biagio D’Urso. Il presidente dell’AICS Messina Lillo Margareci ha premiato, infine, le squadre partecipanti, consegnando un riconoscimento speciale a Letterio Mortelliti, responsabile della Lauretana, e fatto gli auguri natalizi e di buon 2020 a tutti i presenti con gli immancabili panettone e spumante.

Tabellini finali Trofeo Aics 2019

Esordienti

REAL CAMARO-SPORTING BARCELONA 0-0 (6-5 d.c.r.)

Real Camaro: Trovato, Hatija, Crupi, Gullì, Lupi, Scrima, Saccà, De Gregorio, Cutè, Lanza.

Sporting Barcelona: Visalli, Midiri, Durante, Scilio, Gullì, A. Sturniolo, G. Sturniolo, Stracuzzi, Roberti, Signorino, Restuccia.

Pulcini

SPORTING BARCELONA-AICS PISTUNINA 6-1

Marcatori: 4’ De Leo; 10’ Visalli; 13’ e 12’ st Stracuzzi; 2’ st Loparco; 11’ st Lo Presti; 14’ st Siracusano.

Sporting Barcelona: Durante, Lo Presti, Sturniolo, De Leo, Roberti, Stracuzzi, Visalli, Loparco.

Aics Pistunina: Bongiorno, Mortelliti, Megna, Siracusano, A. Tornese, E. Tornese, C. Celeste, M. Celeste, Scarpa, Carnao, Cannistrà, De Luca.

Primi calci

REAL CAMARO-ACCADEMIA MESSINA 2-1

Marcatori: 9’ Mangano; 5’ st Maffei; 10’ st G. De Francesco.

Real Camaro: Lupi, Maffei, Marinaro, Lanza, Mangano, Santoro, Cosenza, Silvestro.

Accademia Messina: Allegra, S. De Francesco, Beccaria, Lisa, Falanga, Affè, Scalia, G. De Francesco.

Piccoli amici

REAL CAMARO-LAURETANA 5-2

Marcatori: 2’ e 5’ st Lanza; 3’, 6’ st e 11’ st Marinaro; 11’ A. Lucà; 1’ st Ragusa;

Real Camaro: Raspaolo, Crimi, Verdura, Barilà, Abate, Lanza, Marinaro, Gullì, Cardullo.

Lauretana: Impellizzeri, Amore, A. Lucà, M. Lucà, Misiti, Ragusa.

