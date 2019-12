Messina, controlli della Municipale nella notte: scoperta un’altra casa a luci rosse [FOTO]

8 Dicembre 2019 10:39

Controlli nella notte a Messina: ecco il resoconto dell’attività della Municipale

Questa notte la Polizia Municipale con il Comandante Vicario Commissario Giardina e gli Ispettori Visalli, Polimeni e Chirieleison hanno individuato, a seguito di una segnalazione che era giunta al Sindaco con la quale si denunciava una situazione di invincibilità a causa dei rumori provenienti dall’appartamento in questione, una casa d’appuntamento in via Centonze dove è stata accertata la presenza di due prostitute di nazionalità italiana. L’appartamento, il cui proprietario è stato identificato e verrà denunciato per sfruttamento della prostituzione, si presentava in pessimo stato con numerose macchie di umidità sui muri e ad una verifica tributaria è anche risultato non in regola con i tributi comunali.

Controlli in strada

L’attività è proseguita sul viale Europa dove si è provveduto a verbalizzare 3 ambulanti per occupazione di suolo pubblico e denunciarne due per danneggiamento (art. 635 cp) e per violazione dei sigilli (art. 349 cp). Due verbali per conferimento di rifiuti fuori orario. Sempre su viale Europa sono stati rimossi suppellettili vari dai marciapiedi con l’ausilio della Messinaservizi.

Sul fronte della sicurezza stradale e della viabilità, il Commissario Lo Presti ha coordinato la propria squadra di Viabilità in un’attività che ha portato ad elevare 27 verbali per violazione di sosta. Sono state effettuate 3 rimozioni nello specifico 18 verbali per violazioni varie (art 158 CDS), 3 verbali per violazione art 157 CdS, 2 verbali per violazione art 180 CdS, 1 verbale per violazione art 80 CdS, 2 verbali per violazione art 172 CdS, 1 verbale per violazione art 156 CdS.

Nel corso dell’attività, gli agenti intervenivano per fare cessare un litigio tra due giovanissimi, ed uno dei due litiganti veniva trovato in possesso di sostanza stupefacente. Si è pertanto proceduto a segnalare questo giovane individuo alla Prefettura per uso di sostanza stupefacente con sequestro amministrativo di marijuana (art. 75 dpr 309/90).

