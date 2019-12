I club Kiwanis di Messina festeggiano il Natale, il coro dei bambini incanta il pubblico della Basilica di Sant’Antonio [FOTO]

17 Dicembre 2019 15:27

I club Kiwanis di Messina festeggiano il Natale

I club Kiwanis di Messina festeggiano il Natale insieme ai bambini. Lo scorso 13 dicembre si è tenuto il tradizionale scambio di auguri organizzato dal Kiwanis Club Antonello da Messina e dal Kiwanis Club Peloro. Brillante l’interpretazione del Kiwanis Builder Manzoni e del coro dell’Istituto Comprensivo Manzoni, che hanno emozionato il pubblico della Basilica di Sant’Antonio esibendosi sulle note dei brani classici del Natale.

I festeggiamenti del Natale Kiwaniano sono proseguiti in serata alla Risacca dei Due Mari dove, guidati dalla voce narrante di Nino Principato, i soci hanno portato in scena la tipica rappresentazione della natività. Toccante e suggestivo anche il momento dedicato all’accensione delle candele per la Festa delle Luci, in considerazione del fatto che l’iniziativa natalizia si è svolta nel giorno di Santa Lucia.

