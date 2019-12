Messina, cantieri di servizio agli sgoccioli: proseguiranno dopo i tre mesi? E con quali lavoratori?

4 Dicembre 2019 12:41

Messina, il consigliere Gioveni interroga l’Amministrazione per sapere se i cantieri proseguiranno anche dopo il periodo previsto di 3 mesi e quali e quante maestranze verranno impiegate in caso di prosecuzione delle attività

I Cantieri di servizio a Messina proseguiranno? E con quali lavoratori? Sono le domande che il consigliere comunale Libero Gioveni pone all’Amministrazione comunale, vista l’incertezza che regna fra i lavoratori, ormai prossimi alla scadenza del periodo di lavoro, e gli stessi cittadini utilmente collocati nelle graduatorie.

“Tra circa 10 giorni i cantieri di servizio che dallo scorso mese di settembre stanno operando sparsi per la città attraverso l’impiego di centinaia di lavoratori, termineranno il periodo previsto di 3 mesi! Orbene, è proprio questo il nodo da sciogliere, per il quale sia gli attuali operatori in servizio, sia i cittadini che non sono stati chiamati in servizio ma che risultano inseriti nelle graduatorie, chiedono i necessari chiarimenti. Se infatti da un lato ai lavoratori sembra sia stato riferito che otterranno una proroga di questo periodo proseguendo le attività nei loro rispettivi cantieri, dall’altro invece sembra sia stato chiarito il fatto che una volta terminato il periodo trimestrale, si procederà con lo scorrimento delle graduatorie in particolare in quei cantieri che ancora non sono stati ultimati. Si potrà ben comprendere, quindi, come lo stato di incertezza rischi di creare facili aspettative non soltanto fra gli attuali addetti, ma anche fra chi non ha avuto ancora l’opportunità di poter accedere ai cantieri“. Gioveni dunque chiede chiarezza e interroga l’Amministrazione per sapere se i cantieri proseguiranno anche dopo il periodo previsto di 3 mesi e quali e quante maestranze verranno impiegate in caso di prosecuzione delle attività.

