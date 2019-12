Messina, blitz in un noto supermercato del centro: trovati alimenti ammuffiti, multe e sequestri [FOTO]

6 Dicembre 2019 12:13

Blitz della Polizia Municipale in un supermercato del centro a Messina, sequestrata bancarella abusiva sul Viale Regina Elena

In un noto supermercato del centro città a Messina questa mattina la Sezione Annona ha accertato la presenza di

prodotti ammuffiti, prodotti con temperatura non conforme alle prescrizioni sulla esposizione e vendita nei banchi frigo e conservati in modo non idoneo.

Sono state elevate sanzioni penali e amministrativi con relativo sequestro.

Stiamo lavorando anche per garantire che sulle tavole dei messinesi a Natale non arrivino prodotti guasti o danneggiati“- ha detto il sindaco De Luca. A seguire la Polizia Municipale ha eseguito un sequestro ad un ambulante abusivo sul viale Regina Elena. “

Valuta questo articolo