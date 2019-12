Litigano per l’eredità: 82enne accoltella il figlio alla gola

5 Dicembre 2019 17:00

Milano: 82enne arrestato per tentato omicidio del figlio

Faida familiare a Milano. Un uomo di 82 anni, durante un lite per dissidi sul testamento, ha accoltellato il figlio 53enne alla gola. Il 53enne è stato trasportato d’urgenza presso la Clinica Città Studi, dove è stato sottoposto a un delicato intervento alla faringe. Al momento sembrerebbe fuori pericolo. Il tentato omicidio è avvenuto in corso Plebisciti: l’anziano subito dopo aver colpito il figlio (che ha precedenti) si è allontanato e poi qualche ora dopo si è costituito al commissariato di polizia di Monforte. L’82enne ha portato con sé anche il coltello usato contro il figlio. Il giudice, in virtù dell’età, gli ha concesso gli arresti domiciliari e ha disposto il sequestro dei fucili da caccia che aveva in casa.

