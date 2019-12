I giornalisti dell’emittente giapponese NHK da Cesare per un servizio sul Bergamotto di Reggio Calabria

11 Dicembre 2019 22:18

Reggio Calabria, giornalisti e tecnici della prestigiosa emittente televisiva giapponese NHK da Cesare per realizzare un servizio sul Bergamotto di Reggio Calabria

L’emittente televisiva nazionale giapponese, Nippon Hōsō Kyōkai, ha registrato oggi un servizio televisivo presso la Gelateria Cesare sul Lungomare di Reggio Calabria: i giornalisti sono arrivati a Reggio per raccontare il gusto unico al mondo del sorbetto al bergamotto di Reggio Calabria e del gusto gelato “Italico”, realizzato proprio da Cesare e premiato “miglior gusto dell’anno” dell’intera Italia, all’interno di un più grande progetto volto a celebrare l’eccellenza reggina del bergamotto. Immancabile, quindi, il passaggio nel famoso chiosco verde da sempre promotre del prezioso agrume, con il delicatissimo sorbetto. Dopo le riprese, i tecnici e i giornalisti nipponici hanno hanno potuto degustare le preparazioni e addirittura hanno consegnato persino alcuni gadget in regalo per il disturbo arrecato, confermandosi un grande popolo con una sensibilità e una delicatezza fuori dal comune.

