Fermati alla frontiera con assegno da 100 milioni: indagini su 56enne calabrese e 38enne iraniano

4 Dicembre 2019 08:37

Bloccati alla frontiera con un assegno di cento milioni di euro: coinvolti un 56enne calabrese e un 38enne iraniano

La Guardia di Finanza di Ponte Chiasso ha controllato al valico turistico di Maslianico (CO) un’auto condotta da Giuseppe Zinna’, 56 anni, di San Calogero (VV), già coinvolto e condannato per narcotraffico internazionale nell’operazione “Decollo” della Dda di Catanzaro, attualmente sotto processo per usura dinanzi al Tribunale di Vibo Valentia.

I finanzieri nell’auto hanno trovato e sequestrato un assegno nella disponibilità di Ghazvini Ali’ Khanniarak, 38 anni, cittadino iraniano, anche lui fermato in auto con Zinna’.

Sequestrato anche un contratto stipulato tra il calabrese e l’iraniano relativo al pagamento di 14 milioni e mezzo di euro all’atto dell’incasso dell’assegno da 100 milioni di euro.

Il sequestro è stato convalidato dal pm della Procura di Como Simona De Salvo.

Valuta questo articolo