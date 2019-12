Fatti di Musica 2019: Capossela in concerto a Cosenza, Cammariere a Lamezia

30 Novembre 2019 11:47

Calabria, cala il sipario sulla 33ª edizione di Fatti di Musica 2019: Capossela al teatro Rendano di Cosenza, Cammariere al Teatro Grandinetti di Lamezia

Si avvia alla conclusione con due prestigiosi appuntamenti “Fatti di Musica 2019”, 33esima edizione del Festival del Miglior Live d’Autore ideato e diretto da Ruggero Pegna, riconosciuto dall’ Assessorato Regionale alla Cultura e al Turismo tra i “Grandi Festival Internazionali Storicizzati” per la “Valorizzazione del sistema dei beni culturali e per la qualificazione e il rafforzamento dell’attuale offerta culturale presente in Calabria”.

Giovedì 5 dicembre l’attesissima unica tappa in Calabria del nuovo tour teatrale di Vinicio Capossela, “Ballate per uomini e bestie”, sarà al Teatro Rendano di Cosenza, mentre sabato prossimo, 7 dicembre, al Teatro Grandinetti di Lamezia Terme arriverà Sergio Cammariere con la sua band. Anche per lui si tratta dell’unica tappa calabrese del nuovo tour, dopo la pubblicazione dell’album “La fine di tutti i guai”.

Ad accompagnare Vinicio Capossela sul palco del Rendano ci saranno Alessandro Asso Stefana (chitarre), Niccolò Fornabaio (batteria), Andrea Lamacchia (contrabbasso), Raffaele Tiseo (violino) e Giovannangelo De Gennaro (viella e aulofoni). L’album “Ballate per uomini e bestie” si è aggiudicato la Targa Tenco 2019 nella categoria “Miglior disco in assoluto”.

Partito lo scorso ottobre da Salsomaggiore, il fantastico tour teatrale di Capossela ha già fatto registrare il sold out nei più importanti teatri italiani. Un concerto davvero unico e divertente, come lo sono tutti quelli del geniale cantautore, durante il quale presenterà dal vivo il suo nuovo progetto discografico “Ballate per uomini e bestie”, undicesimo album uscito lo scorso maggio, un’opera di grande forza espressiva che guarda alle “pestilenze del nostro presente travolto dalla corruzione del linguaggio, dal neoliberismo, dalla violenza e dal saccheggio della natura”.

In questo nuovo, originalissimo spettacolo, Vinicio Capossela propone una scaletta che, evocando un medioevo fantastico fatto di bestie estinte, cavalieri erranti, fate e santi, mette in mostra le similitudini e il senso di attualità che lo legano profondamente alle cronache dell’oggi. Alle creature che popolano l’ultimo album del cantautore si uniscono, come in una danza, i personaggi e le storie di alcuni dei suoi grandi successi, in un intreccio che da vita a un viaggio nel nostro presente, nelle fratture e nelle malattie del nostro mondo, alla ricerca di possibili cure.

Attesa anche a Lamezia e in tutta la Calabria per il ritorno nella sua terra di Sergio Cammariere, che riporterà la grande musica d’autore nel riaperto Teatro Grandinetti, un autentico salotto che in passato ha ospitato altri prestigiosi eventi di Fatti di Musica, come i live di Fabrizio De Andrè, Lucio dalla, Paolo Conte, Gino Paoli, Fiorella Mannoia e molti altri.

Questo evento è organizzato insieme all’Associazione lametina “I Vacantusi”. Con Sergio Cammariere, ci saranno Amedeo Ariano (batteria), Luca Bulgarelli (contrabbasso), Bruno Marcozzi (percussioni), Daniele Tittarelli (sax). In oltre due ore, insieme alle tante incursioni jazz e ai brani del nuovo album, riscolteremo tutti i suoi successi, da “Sorella mia” a “L’amore non si spiega”, da “Nessuna è come te” alla splendida “Padre della notte”. Ed ancora “Dalla pace del mare lontano”, “Via da questo mare”, “Cantautore piccolino”, fino al super successo sanremese “Tutto quello che un uomo”. Un live da incorniciare, che chiude nel modo migliore il Festival.

Straordinari i numeri di Fatti di Musica anche nel 2019, con oltre cinquantamila spettatori, decine di appuntamenti in tutta la Calabria, eventi mondiali come lo spettacolo dei Momix, i musical We will rock you dei Queen, Dirty Dancing, Peter Pan, i grandi live tra cui quelli dei Thegiornalisti, Max Gazzè, Carl Brave, Levante, Massimo Ranieri, Carmen Consoli, Bandabardò, gli eventi del Reggio Live Fest all’Arena dello Stretto con i Beatbox, Alessandro Quarta e il mitico Max Weinberg della E Street Band, l’interazione con il Calabria Fest Rai Tutta Italiana di Lamezia e, fuori dal cartellone musicale, la comicità di Teresa Mannino, Beppe Grillo e Angela Finocchiaro.

La prevendita dei biglietti per i concerti di Capossela e Cammariere è in corso nei punti Ticketone e online su ticketone.it (Cosenza: Inprimafila, via Marconi n. 140; Lamezia T.: Uffici Pegna e Vacantusi, corso Nicotera n. 237).

