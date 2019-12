29 Novembre 2019 20:59

40enne ricoverato in gravi condizioni al Policlinico di Messina: ieri sera è stato travolto da un’auto mentre attraversava la strada

È ricoverato in gravi condizioni al Policlinico di Messina l’uomo che ieri sera è stato travolto da un’auto in via La Farina. Secondo quanto si apprende l’uomo è stato investito da una Panda, mentre attraversava la strada. Alla guida dell’auto si trovava una donna, che non ha fatto in tempo ad evitare il violento impatto. Le condizioni del 40enne sono apparse subito gravi, l’uomo avrebbe riportato varie fratture e una vasta emorragia cerebrale.

