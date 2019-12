“Facciamo EcoScuola”, 3 milioni di euro per portare in classe la sostenibilità: info point del M5S a Milazzo

5 Dicembre 2019 15:05

Oltre 3 milioni di euro dalle restituzioni volontarie dei portavoce del M5S di Camera e Senato andranno alle scuole pubbliche per progetti a tutela dell’ambiente: Floridia, Villarosa e Papiro sabato a Milazzo

Sabato 07 Dicembre alle ore 18:00, a precedere l’inaugurazione del punto informativo del MoVimento 5 Stelle a Milazzo sita in Via Umberto I n° 150 , il Sottosegretario al MEF Alessio Villarosa, la Senatrice Barbara Floridia e la Deputata Antonella Papiro, presenteranno l’iniziativa “Facciamo Ecoscuola”, che mira a promuovere progetti di sostenibilità ambientale all’interno delle scuole di tutta Italia.

Oltre 3 milioni di euro dalle restituzioni volontarie dei portavoce del Movimento 5 stelle di Camera e Senato andranno ancora una volta alle scuole pubbliche statali che potranno inviare entro il 15 gennaio il loro progetto orientato a raggiungere uno di questi obiettivi: riduzione dell’impronta ecologica, interventi di messa in sicurezza dei locali scolastici, promozione della mobilità sostenibile, educazione ambientale, rigenerazione degli spazi, organizzazione di giornate per la sostenibilità.

Il MoVimento 5 Stelle intende chiarire che, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia, nessuna scuola sarà chiamata a partecipare attivamente ad eventi di natura politica, né saranno richieste forme di pubblicizzazione dell’iniziativa da parte delle stesse. Ogni istituto, pertanto, nel rispetto della propria autonomia, potrà presentare l’idea-progetto che sarà valutata ed eventualmente finanziata dal MoVimento. Le somme erogate dovranno intendersi esclusivamente quali donazioni volontarie finalizzate al raggiungimento degli obiettivi proposti dagli stessi istituti.

