Ente Porto, Siciliani Liberi si schiera al fianco del sindaco De Luca: “Messina è stata scippata”

5 Dicembre 2019 11:12

Siciliani Liberi al fianco del sindaco di Messina: “pronti a sostenere De Luca in questa battaglia”

Il movimento Siciliani Liberi al fianco del sindaco di Messina per la battaglia sull’Ente Porto: “Siciliani Liberi– scrive in una nota Gianluca Castriciano, portavoce del Circolo “Rosa Donato”- ha sempre ritenuto che tale ente, specie in virtù delle sue peculiarità portategli in dote dallo Statuto, fosse fondamentale per l’agognato sviluppo della Città dello Stretto. Malauguratamente però, come già denunciammo e ci apprestiamo a ribadire, una classe politica cieca e stolta ha fatto sì che tali opportunità fossero eclissate a vantaggio di un ente romano, il quale, in modo illegittimo e fraudolento, si è appropriato di prerogative e risorse che, stando all’art. 32 dello Statuto Siciliano, sarebbero dovute rimanere nella disponibilità del popolo Siciliano e degli enti che lo amministrano, incluso il Comune di Messina.

Fra tali nefandezze è emblematico lo scippo che vede coinvolta l’area della Fiera.

Inoltre, imprescindibile resta il legame che accomuna il destino dell’Ente Porto e il nostro agognato Porto Franco, il quale, anche secondo il parere di encomiabili esperti quali l’Avv. Rizzo Nervo e l’Avv. Uckmar, oltre a rappresentare la naturale vocazione della nostra Nobile Città, rappresenta anche il principale volano di sviluppo per l’economia di Messina”.

In conclusione, Siciliani Liberi si dichiara “pronto a sostenere il Sindaco in questa battaglia, per veder finalmente riconosciuto questo sacrosanto diritto per troppo tempo negato alla Città, in nome del profondo amore che nutriamo per la nostra Isola, per il nostro Popolo e per la nostra Messina”.

