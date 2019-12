Cinquefrondi, ecco il programma natalizio. Il sindaco Conia: “eventi sociali e culturali di grande livello”

5 Dicembre 2019 13:29

Cinquefrondi: sinergia tra comune, associazioni, parrocchia, servizio civile, scuole e volontari per un il programma natalizio

L’Amministrazione Comunale di Cinquefrondi vuole regalare ai propri cittadini ed a tutti gli emigrati che fanno rientro nella propria terra di origine un intero mese di eventi natalizi lanciando un avviso per chiedere la collaborazione delle associazioni e con grande piacere “abbiamo ricevuto tantissime proposte“. Il programma inizierà l’8 dicembre e si concluderà il 6 gennaio.

L’Assessora agli Eventi e Spettacoli Giada Porretta: “Questo è l’ultimo cartellone natalizio di questa consiliatura e sono contenta della grandissima collaborazione che di anno in anno è aumentata sempre più. Abbiamo lavorato fin da subito sull’aspetto del coinvolgimento delle associazioni e dopo quattro anni e mezzo possiamo dire di aver raggiunto l’obiettivo. Ringrazio, quindi, tutte le associazioni cittadine sia per il cartellone natalizio che per quello estivo, perché senza la loro fattiva collaborazione tutto sarebbe stato più difficile. Il nostro Slogan #Rinascereinsieme ha preso piena valenza del suo significato ed i fatti lo hanno dimostrato”.

L’Assessora all’Associazionismo Roberta Manfrida: “Questo è un vanto per le associazioni del nostro paese, che dopo aver ricevuto da noi, un anno e mezzo fa, un locale per svolgere le loro attività, hanno avuto modo di organizzarsi, riunirsi e creare per tutta la cittadinanza . Un ringraziamento anche alle altre istituzioni cittadine, scuole e parrocchia, che hanno dimostrato, insieme a noi, che le collaborazioni per il bene della comunità portano grandi risultati”.

Il Sindaco Michele Conia: “E’ straordinaria questa grande collaborazione tra varie soggettività con l’unico fine di regalare eventi sociali e culturali di grande livello per i grandi e per i piccini. E’ un programma ricco, fantasioso e coinvolgente che farà di Cinquefrondi meta per tante persone anche dai paesi limitrofi. Durante questo mese le nostre associazioni allieteranno le giornate festive, ed è già da oltre un mese che sono tutte in fermento, mettendo in campo tutta la loro arte, fantasia e creatività. Siamo sempre stati attenti ed aperti a tutte le idee provenienti dalle nostre associazioni, ovviamente quelle che hanno voglia di collaborare realmente e di rendere servizi a tutta la cittadinanza. Da Sindaco voglio ringraziare tutte le persone che hanno dato con amore la loro disponibilità e auguro di trascorrere queste giornate di festa in piena armonia e serenità”.

