Caterina Naso nuovo dirigente della Polizia Stradale di Catanzaro

5 Dicembre 2019 09:41

Dal 1° gennaio 2020 la dott.ssa Caterina Naso, Dirigente Superiore della Polizia di Stato, subentrerà al Dott. Giuseppe Beatrice

La dott.ssa Caterina Naso dal prossimo primo gennaio sarà il nuovo Dirigente del Compartimento di Polizia Stradale di Catanzaro, subentrando al dott. Giuseppe Beatrice, il quale in pari data andrà a dirigere il Compartimento di Polizia Stradale di Napoli. Alto Ufficiale della Polizia di Stato, la dott.ssa Naso, originaria di Vibo Valentia, coniugata con due figli, laureata in Giurisprudenza e abilitata alla professione di Avvocato, è nata nel 1960 ed è entrata in Polizia nel 1985, anno in cui ha frequentato a Roma il corso di Vice Commissario. Ha prestato servizio per diversi anni a Vibo Valentia, sia in Questura con l’incarico di Capo di Gabinetto, sia presso la Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato di Vibo Valentia, assumendone la direzione dal 2005 al 2006. Nel 2001 ha conseguito un master per la formazione dei formatori della Polizia di Stato presso l’Università “Ca’ Foscari” di Venezia. Dal 2004 al 2005 ha frequentato il corso di perfezionamento per le Forze di Polizia presso l’omonima Scuola di Polizia di Roma. Promossa Primo Dirigente ha diretto la Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Crotone, ricoprendo anche l’incarico di responsabile dei servizi di vigilanza nei Centri di accoglienza per immigrati e membro della Commissione territoriale per il conoscimento dello status di rifugiato politico. Ha rivestito successivamente le funzioni di Dirigente della Divisione Pasi della Questura di Catanzaro e quelle di Vice Questore Vicario presso le Questure di Pesaro Urbino e Cosenza, e poi dal 2016 è stata Vicario del Questore di Potenza. Promossa Dirigente Superiore, la dott.ssa Naso presta servizio dal maggio 2019 con le funzioni di Dirigente presso il Compartimento di Polizia Ferroviaria di Venezia.

