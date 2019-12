1 Dicembre 2019 09:49

Tragedia ieri sera a Santa Maria a Vico, in provincia di Caserta dove un bimbo di 12 anni è stato investito mentre era in sella alla sua bicicletta. Il ragazzo stava ritornando a casa quando, sull’Appia, è stato investito da un’auto condotta da un 30enne. Sul posto i medici del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 12enne. I carabinieri stanno indagando sull’esatta dinamica dell’incidente, il 30enne è stato sottoposto all’alcoltest.

