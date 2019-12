Capizzi, Aurelia Torregrossa aderisce a Forza Italia. Calderone: “Farà bene, ragazza attiva per la valorizzazione del suo territorio

24 Dicembre 2019 14:47

Aurelia Torregrossa, consigliere di maggioranza del Comune di Capizzi, in provincia di Messina, aderisce al Gruppo di Forza Italia

Questa mattina, per la viglia di Natale, Aurelia Torregrossa consigliere di maggioranza del Comune di Capizzi, in provincia di Messina, ha aderito al Gruppo di Forza Italia con l’on. Tommaso Calderone. Presenti all’incontro per i saluti istituzionali anche il Sindaco, il Vicesindaco e il Presidente del consiglio comunale.

“Ho preso tale decisione – dichiara il consigliere Torregrossa – perché credo nel progetto di rilancio che l’on. Calderone sta portando avanti, senza clamori e strepiti ma con la forza dello studio, dell’impegno e del radicamento a dei valori che contraddistinguono la sua storia”.

“Il percorso di Aurelia – chiosa il Capogruppo di Forza Italia all’Ars Calderone – è scandito da un’incessante attività per la valorizzazione di Capizzi. Lavora affinché, specie tra i più giovani, con ci sia solo la strada della partenza nel proprio destino, ma la consapevolezza che restando, nuove opportunità sono possibili. Il suo contributo sarà dunque positivo per migliorare e rinnovare il territorio”.

Valuta questo articolo