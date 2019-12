Il Campionato Italiano Assoluto di Judo 2020 a Reggio Calabria nel segno di Matteo Pellicone

5 Dicembre 2019 11:16

Il Consiglio Nazionale di Settore della FIJLKAM ha comunicato al Comitato Regionale settore Judo della FIJLKAM Calabria l’assegnazione delle “Finali Nazionali del Campionato Italiano Assoluto 2020” da svolgersi a Reggio Calabria il 6 e 7 Giugno 2020

Il Consiglio Nazionale di Settore della FIJLKAM, (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali), ha comunicato al Comitato Regionale settore Judo della FIJLKAM Calabria, presieduto dal Maestro Enzo Failla, l’assegnazione delle “Finali Nazionali del Campionato Italiano Assoluto 2020”, stabilito nel programma dell’Attività Agonistica Federale, da svolgersi a Reggio Calabria il 6 e 7 Giugno 2020. Nel segno di Matteo Pellicone, personaggio e dirigente sportivo di grande spessore e rilievo internazionale, per tanti anni “Presidentissimo” della stessa Federazione Nazionale, la Città dello Stretto si prepara ad accogliere l’evento judoistico, all’interno del Palacalafiore, struttura eccellente tra le diverse presenti nel Sud Italia. Già all’opera il Comitato Organizzatore dell’evento, si pregia della presenza fondamentale del Prof. Giuseppe Pellicone, Presidente Onorario della Federazione e a capo dei più importanti organismi mondiali del Karate nella sua carriera. A ricoprire ruoli determinanti sono inoltre: il Presidente del C.R. FIJLKAM Calabria, Maestro Gerardo Gemelli, il responsabile regionale del Settore Lotta, Dott. Antonio Laganà, il Commissario Regionale Ufficiale di Gara, Gianfranco Pizzimenti, la responsabile telematica gestione gare, Dott.ssa Tiziana Malara e i responsabili degli aspetti tecnico-organizzativi e della comunicazione, Editore Paolo Falzea ed Arch. Pietro Currò.

L’avvenimento si avvarrà, altresì, del prezioso supporto del C.R. CONI Calabria, presieduto dall’Avv. Maurizio Condipodero, sceso in campo assieme al suo staff, fin da subito, per collaborare alla più ampia e migliore riuscita della competizione. La decisa volontà di collaborazione delle varie parti è stata suggellata in un incontro di qualche settimana fa, al quale, tra gli altri, ha partecipato il reggino Domenico Falcone, Presidente Nazionale della FIJLKAM. Saranno circa 2000 le presenze all’evento con 600 Judoka accompagnati da allenatori, addetti ai lavori e sostenitori che contribuiranno a tutelare l’immagine vincente della Calabria e della Città Metropolitana di Reggio Calabria in particolare, alimentandone il prestigio sportivo e turistico in termini mediatici. Sono queste le motivazioni che spingono il Comitato Organizzatore a ben sperare nella fattiva collaborazione con il mondo delle Istituzioni, dalla Regione Calabria alla Città Metropolitana di RC, alle aziende calabresi e a tutti gli operatori turistici chiamati in causa. L’evento, seguito da Rai Sport con una trasmissione dedicata, rappresenterà un’opportunità di crescita e valorizzazione del nostro contesto d’appartenenza, per il quale la Calabria ci auguriamo risponderà “presente”!

Valuta questo articolo