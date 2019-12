L’Alan Kurdi attracca a Messina: 61 migranti a bordo, iniziate le operazioni di sbarco

4 Dicembre 2019 09:55

L’Alan Kurdi attracca a Messina carica di migranti, è arrivata ieri notte

Ieri notte, intorno all’una, dopo un preavviso di circa un’ora, è arrivata a Messina l’Alan Kurdi, la nave della ong tedesca Sea Eye. Lo sbarco è iniziato in mattinata presso il molo Norimberga. A bordo ci sono 61 migranti soccorsi nei giorni scorsi nel Mediterraneo. I profughi, di diverse nazionalità, verranno portati al centro di prima accoglienza di Messina e poi trasferiti in vari paesi europei in base agli accordi sul ricollocamento. La nave della Ong è stata dirottata al porto di Messina perché ritenuto il porto sicuro più vicino.

