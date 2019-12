Aggressione Lo Monaco, il Catania pronto a costituirsi parte civile

29 Novembre 2019 19:17

Le ultime sull’aggressione al dirigente Pietro Lo Monaco, il Catania si costituirà parte civile, gli ultimi aggiornamenti

Il Catania pensa alla prossima giornata di campionato ma inevitabilmente le attenzioni sono rivolte anche alle situazioni fuori dal campo ed in particolar modo il riferimento è all’aggressione del dirigente Pietro Lo Monaco mentre si trovava sul traghetto verso Reggio Calabria. Nelle ultime ore è stato arrestato un tifoso catanese, nel frattempo il club ha deciso di costituirsi parte civile nell’eventuale giudizio penale nei confronti del capo degli ultras ‘Irriducibili’, Saro Piacenti, 57 anni. La società si “congratula con le forze dell’ordine ed in particolare con la Questura di Catania per il sollecito e proficuo intervento a seguito dell’episodio di violenza”. Il Calcio Catania anticipa che “in sede processuale si costituira’ parte civile nei confronti degli autori dei reati configurati, che hanno causato danni fisici e morali al dirigente ed arrecato gravissimo nocumento all’immagine della societa’ e della squadra”. “Auspichiamo – conclude la nota della societa’ – che anche il Comune di Catania si determini a costituirsi parte civile, a tutela dell’immagine dell’intera citta’”.

Valuta questo articolo