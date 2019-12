Aeroporto di Reggio Calabria, Marino: “chiesto un incontro urgente con il ministero trasporti, basta strumentalizzazioni elettorali”

4 Dicembre 2019 09:20

Aeroporto dello Stretto, Marino: “è necessario capire dalla Regione che fine abbiano fatto le risorse PAC per il potenziamento dell’offerta volativa visto che per Reggio Calabria erano previsti 3,8 milioni di euro”

“Un tavolo tecnico operativo da tenersi a breve con l’obiettivo di valutare ed individuare tutte le azioni necessarie e urgenti da intraprendere, nessuna esclusa”. E’ questo in estrema sintesi il contenuto della richiesta indirizzata dall’assessore alla Mobilità e Trasporti del Comune di Reggio Calabria, avv. Giuseppe Marino, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in relazione alla situazione dell’aeroporto “Tito Minniti”. “È necessario inoltre capire dalla Regione – sottolinea ancora Marino – che fine abbiano fatto le risorse PAC per il potenziamento dell’offerta volativa visto che per Reggio Calabria erano previsti 3,8 milioni di euro. Occorre poi scegliere, utilizzando le risorse già stanziate ed eventualmente chiedendo una implementazione delle stesse, una soluzione infrastrutturale che consenta all’aeroporto di integrarsi con la rete ferroviaria e divenire un elemento di intermodalità nel sistema dei trasporti dello Stretto di Messina. In questa direzione, peraltro, ritengo che sia importante approfondire la soluzione di costruire una nuova aerostazione lungo la linea di costa nelle adiacenze della linea ferrata. E chiediamo che Sacal promuova una serie di azioni concrete finalizzate ad attrarre l’utenza siciliana ed eoliana, così come si era riusciti a fare nel 2017 durante l’esercizio provvisorio”.

L’assessore Marino mette in evidenza, inoltre, che “il percorso di salvataggio dell’aeroporto realizzato con tanto impegno e forte determinazione dal Comune e dalla Città Metropolitana, dopo la dichiarazione di fallimento di Sogas dell’ottobre 2016 e sino all’insediamento di Sacal nel luglio del 2017, avrebbe dovuto essere accompagnato da una fase di rilancio con la regia della società di gestione che, stando al piano industriale presentato ad Enac in fase di aggiudicazione, avrebbe dovuto garantire investimenti ed il potenziamento dell’offerta volativa, oltre al progressivo riassorbimento delle unità lavorative. E’ bene sempre ricordare, infatti, che tante, troppe famiglie, sono rimaste a casa a seguito del fallimento Sogas. Tale fase di rilancio non è mai iniziata, – sottolinea l’assessore – nonostante Sacal abbia ottenuto anche un finanziamento dalla Città Metropolitana finalizzato al rilancio della strategia di marketing territoriale. Nonostante ciò, lo scenario che abbiamo di fronte oggi registra una drammatica riduzione dell’offerta volativa e un sostanziale consolidamento del monopolio di Alitalia mentre, al tempo stesso, le unità lavorative non sono aumentate. Senza dimenticare la questione tariffe che per le uniche rotte disponibili, Roma e Milano, continuano ad essere troppo alte e il nodo del rilancio infrastrutturale che ad oggi segna totale immobilismo sul versante degli investimenti per l’ammodernamento dell’aerostazione. E’ ora di cambiare registro, non possiamo più permetterci un modello di gestione che sia privo di una visione strategica chiara, efficace e di lungo respiro”.

L’assessore Marino rivolge, infine, un appello “al presidente di Sacal, al presidente della Regione Calabria e ai parlamentari affinché facciano la loro parte al fine di rilanciare il trasporto aereo nello Stretto superando infantilismi e costruendo insieme una stagione della responsabilità. Evitiamo la logica dello scaricabarile, specie nei confronti dei due enti, Comune e Città metropolitana, che hanno profuso ogni sforzo possibile per salvare l’aeroporto. Se poi qualcuno sta coltivando ambizioni personali è libero di farlo, naturalmente, a patto però che l’aeroporto e con esso i diritti fondamentali dei lavoratori e le istanze di un’intera collettività, non vengano immolati sull’altare di una strumentale campagna elettorale”.

Aeroporto di Reggio Calabria, Cisl-Cgil: “giusta iniziativa dell’assessore Marino”

“L’Assessore ai trasporti del Comune di Reggio Calabria ha assunto una giusta iniziativa chiedendo l’attivazione di un tavolo presso il Ministero dei trasporti, per come concordato con Filt-CGIL e Fit-CISL, sulle problematiche relative allo scalo reggino e alla Sacal.

Infatti, nell’incontro avuto l’11 novembre scorso fra l’Assessore Marino e le strutture regionali di Filt-CGIL e Fit-CISL, le Organizzazioni sindacali avevano sottolineato la necessità di rimodulazione e quindi di utilizzo dei fondi PAC relativi a 3 milioni e 800 mila euro per potenziare i voli proprio dallo scalo dello Stretto. Sottolineiamo, però, molto positivamente la posizione dell’Assessore circa la necessità di utilizzare il Piano industriale presentato ad Enac in fase di aggiudicazione della concessione trentennale dell’aeroporto che prevedeva il potenziamento dei voli e il riassorbimento dei lavoratori ex Sogas”. E’ quanto scrivono in una nota Nino Costantino, Segretario generale Filt-CGIL Calabria e Giuseppe Larizza, Segretario generale Fit-CISL Calabria. “Questa posizione è stata sempre sostenuta da Filt-CGIL e Fit-CISL che hanno potuto avere il Piano industriale solo dopo un provvedimento del giudice e che ci ha visti costretti a presentare un esposto alla Procura della Repubblica. E’ proprio questo il punto in cui sino ad oggi siamo rimasti soli: si può presentare un Piano industriale per ottenere una concessione e dopo non metterlo in pratica, con evidente danno all’attività dello scalo, agli interessi della città e ai lavoratori ex Sogas? E allora ripartiamo da queste due questioni che adesso l’Assessore Marino ha messo al centro della sua iniziativa. Noi rimaniamo, comunque, dell’idea che una terza questione è stata drammaticamente trascurata dal Sindaco e dalla Citta metropolitana di Reggio: l’avere rifiutato l’acquisto di quote della Sacal che avrebbe consentito di avere voce in capitolo all’interno della Società! E’ necessario sottolineare che lo sviluppo del sistema aeroportuale regionale deve tenere conto delle caratteristiche dei singoli scali per mettere ognuno di essi, Lamezia Crotone Reggio, nelle migliori condizioni possibili. In questo quadro, ribadiamo al Sindaco la richiesta di incontro al Ministero dello Sviluppo Economico per affrontare i riflessi preoccupanti che la vertenza Alitalia potrebbe avere sullo scalo reggino. Anche per questo sosteniamo con forza le lavoratrici e i lavoratori di Alitalia nello sciopero nazionale del prossimo 13 dicembre”, concludono.

