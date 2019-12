A Messina i pazienti oncologici fanno canottaggio: Papardo, Unime e Asso insieme per il progetto “Rowing Against Cancer” [FOTO]

2 Dicembre 2019 15:54

Il progetto “Rowing Against Cancer” ha lo scopo di promuovere “la sport therapy” per i pazienti oncologici in cura al Papardo di Messina. Le attività si svolgeranno sia indoor, nel reparto oncologico dell’Ospedale, che in barca sul Lago di Ganzirri, come stamattina

Questa mattina nella splendida cornice del lago di Ganzirri presso la sede A.S.D Circolo Canottieri Peloro si è svolto un “open day” del progetto “Rowing Against Cancer”, alla presenza del dott. Mario Paino, Direttore Generale della A.O. Papardo, del Prof. Vincenzo Adamo, Direttore del Dipartimento di Oncoematologia dell’A.O. Papardo e Presidente di A.S.S.O. onlus-Messina, dei Professor Fabio Trimarchi, coordinatore del Corso di laurea in Scienze Motorie dell’Università di Messina, di Dario Feminò e Giovanni Ficarra del Circolo Canottieri Peloro, e naturalmente dei pazienti e dei loro caregiver che hanno già aderito con grande entusiasmo a tale progettualità.

L’attività del canottaggio in ambito oncologico è riconosciuta tra le discipline più efficaci nella riabilitazione postoperatoria delle pazienti affette da neoplasie mammarie.

Può essere anche di supporto nei pazienti con neoplasie avanzate poiché il contatto con la natura, il gesto tecnico armonico, simmetrico e modulabile, lo spirito di squadra e il coordinamento necessario tra gli atleti di un equipaggio, sono tutti elementi che aiutano a ritrovare un benessere generale ed un equilibrio con il proprio corpo, con gli altri e con l’ambiente circostante.

In questo contesto si inserisce il progetto “Rowing Against Cancer”, su iniziativa della Associazione Siciliana per il Sostegno Oncologico A.S.S.O.-Messina in collaborazione con A.O. Papardo e l’Università degli Studi di Messina, che permetterà di promuovere “la sport therapy” per i pazienti oncologici in trattamento c/o lʼU.O.C. di Oncologia Medica dellʼA.O. Papardo, diretta dal Prof. Vincenzo Adamo. Le attività si svolgeranno sia indoor, nel reparto oncologico dell’Ospedale Papardo, che in barca sul Lago di Ganzirri, come stamattina.

I pazienti saliti a bordo delle imbarcazioni hanno provato in due sessioni il lavoro di squadra ai remi, grazie al supporto atletico del pluri-campione del mondo di canottaggio under 23 Giovanni Ficarra.

“Questa è una novità assoluta e un elemento di primario orgoglio per l’Azienda Ospedaliera Papardo – dichiara il Direttore Generale Mario Paino, presente all’evento – è stata una mattinata fantastica, il sole ha favorito questa giornata di sport, inclusione e vicinanza. I pazienti oncologici sanno che presso la nostra struttura potranno trovare un supporto, oltre che medico-sanitario, anche di natura ludico sportiva grazie ai progetti avviati in questi mesi.”

Valuta questo articolo