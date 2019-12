Si celebra oggi Santa Lucia: ecco IMMAGINI, FRASI e VIDEO per fare gli auguri di buon onomastico su Facebook e WhatsApp

13 Dicembre 2019 00:00

Oggi è 13 dicembre, giorno di Santa Lucia: ecco una serie di immagini e video per augurare buon onomastico

Il 13 dicembre è il giorno in cui viene ricordata Santa Lucia vergine e martire, ecco una selezione di immagini per augurare buon onomastico su Facebook e WhatsApp a chi porta il nome “Lucia”.

La storia di Santa Lucia

E’ l’inizio del quarto secolo dell’era cristiana. Una giovane siracusana, Lucia, accompagna la madre malata a Catania per la commemorazione del martirio di Sant’Agata. Si inginocchiano insieme sulla tomba della martire a pregare per la guarigione, e Lucia cade addormentata. In sogno le appare la vergine Agata: “Lucia, sorella mia, perché chiedi a me quello che tu stessa hai ottenuto? Ecco, per la tua fede, la madre tua è guarita. Come Cristo ha glorificato per mezzo mio la città di Catania, così per mezzo tuo la città di Siracusa, perché con la tua verginità hai preparato una piacevolissima dimora a Dio“. Al risveglio il miracolo è compiuto e in Lucia si rafforza la determinazione a dedicare la propria vita a Dio.

Santa Lucia, Vergine e Martire, nacque a Siracusa sul finire del III secolo a. C. e morì il 13 dicembre del 304, sgozzata con una spada. Il suo corpo riposa a Venezia, accanto a quello di San Geremia, su un altare laterale, dentro un’urna marmorea.

Ecco un elenco di frasi per augurare buon onomastico a tutte le Lucia:

Buon onomastico, a te che hai il più dolce dei nomi, e festeggi il più importante degli onomastici!

Un nome, una garanzia! Auguro un buon onomastico ad una persona davvero speciale!

Sarebbe impossibile non ricordarsi di te in questo giorno! Felice onomastico!

Hai il più splendido dei nomi, ed oggi sono felice di poterti fare gli auguri!

Il tuo nome è come tanti ma tu sei una persona come poche. Buon onomastico!

Un bellissimo nome, meravigliosamente portato da una persona stupenda come te. Auguri di buon onomastico!

Tra le tante cose belle che hanno fatto i tuoi genitori per te, ricordati di ringraziarli per il bellissimo nome che porti!

