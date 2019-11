Volontari in azione a Messina: pulizia straordinaria di via Pippo Romeo [FOTO]

9 Novembre 2019 18:32

Messina: decine di residenti e commercianti sono scesi in strada armati di scope, palette e sacchetti per ripulire via Pippo Romeo

Si è tenuta stamattina una pulizia straordinaria della via Pippo Romeo, alla spalle della Chiesa del Carmine, in pieno centro a Messina.

L’iniziativa, promossa dall’Avv Simona Genitore, ha coinvolto decine di residenti ed esercenti commerciali della zona che sono scesi in strada armati di scope, palette e sacchetti per la spazzatura ed hanno ridato nuovo decoro alla strada nella quale vivono e lavorano.

In zona gli spazzini si vedono raramente e, nonostante i cantieri di servizio si siano dati da fare nelle ultime settimane, tutto ciò non può e non deve bastare: serve un presidio fisso e costante di questa parte della città soventemente dimenticata dai più.

In via Pippo Romeo, inoltre, manca un impianto di pubblica illuminazione adeguata, i tombini sono otturati, non esistono cassonetti per le deiezioni canine, i marciapiedi sono dissestati, le scalinate di vico degli Angeli sono frequentate da soggetti poco raccomandabili specie in orari notturni.

“E’ stato un piacere collaborare in armonia con uno scopo comune a tutti: mantenere pulito un tratto di strada così centrale, ma troppo spesso abbandonato a se stesso.

Mi farò portavoce delle segnalazioni che i residenti ed i lavoratori della via Pippo Romeo mi hanno sottoposto ed in seguito procederemo con ulteriori riunioni e richieste collettive per far sì che la nostra voce si possa fare sentire dai dipartimenti tenuti ad intervenire, ma troppo spesso inadempienti”. Ha dichiarato l’Avv Debora Buda, consigliere della IV Circoscrizone, la quale ha preso parte all’evento odierno.

Valuta questo articolo