Messina, un villaggio di Natale a Villa Dante: l’idea è già in cantiere, serve l’ok dell’Amministrazione comunale

30 Ottobre 2019 14:12

Messina, la proposta della Terza Circoscrizione: un villaggio natalizio a Villa Dante

Natale è alle porte e la Terza Circoscrizione scende in campo per promuovere l’allestimento di un villaggio natalizio a Villa Dante. L’idea è già in cantiere, serve solo l’ok dell’amministrazione comunale, che dovrebbe attivarsi con un contributo sia logistico che economico. Ieri i consiglieri hanno incontrato l’assessore Scattareggia, Confesercenti e Confartigianato:

“La location di Villa Dante si presta perfettamente all’iniziativa – commentano i consiglieri – gli ampi spazi, immersi nel verde pubblico, il grande parcheggio sottostante, nonché i numerosi impianti sportivi, addobbati da luci, suoni e colori renderebbero una calda atmosfera natalizia in cui numerose attività di artigianato, di food e di spettacolo, potrebbero dare vita ad un evento unico nella città.

Rispetto ad altre idee che abbiamo proposto – proseguono i consiglieri-ci siamo subito resi conto che questa piaceva a moltissimi cittadini, i post social dei colleghi Barresi e Geraci che ne illustravano l’idea, sono stati ripresi dai mezzi stampa, ed hanno trovato grande apprezzamento dai cittadini, invitando il consiglio della terza circoscrizione a proseguire nella realizzazione di questo evento nella villa più grande di Messina”.

