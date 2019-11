Messina: in via Militare da più di tre anni si attende il ripristino del muro d’argine [FOTO]

19 Novembre 2019 10:17

Messina, il consigliere comunale Gioveni sollecita la messa in sicurezza del tratto di strada

“Quanto bisognerà ancora attendere per la definitiva messa in sicurezza del tratto di strada di via Militare, sopra il villaggio Bisconte, ceduto da più di 3 anni?”

Il consigliere comunale Libero Gioveni richiama l’attenzione dell’Amministrazione nella persona dell’assessore alla protezione civile Massimiliano Minutoli per quello che rappresenta ogni giorno, per i tantissimi automobilisti che si servono di questa arteria, un potenziale pericolo.

“Non è accettabile continuare a lasciare ancora in questo stato – denuncia Gioveni – una strada cosi importante per i flussi di traffico che vanno in direzione Montepiselli e Gravitelli ed i villaggi collinari, oltre che per la struttura dell’Irccs Neurolesi.

Tra l’altro – prosegue il consigliere – la fittissima vegetazione presente nel margine opposto della carreggiata, costringe le autovetture che vanno in direzione Bisconte a spostarsi verso il centro della strada, con i consequenziali rischi di impatto che si hanno, appunto, con i mezzi che invece, procedendo nella direzione opposta, sono costretti anch’essi a spostarsi verso il centro per evitare l’ostacolo delle transenne del punto crollato.

Insomma – conclude Gioveni che chiede quindi urgenti interventi di messa in sicurezza – si tratta di un’autentica e quotidiana fonte di pericolo per la sicurezza che deve essere definitivamente eliminata, trattandosi peraltro di un’arteria di collegamento servitissima a tutte le ore del giorno”.

