Tensione Reggina-Comune, la reazione dei tifosi amaranto è esilarante [FOTO]

20 Novembre 2019 11:03

Nelle ultime ore scontro tra Reggina e Comune, la reazione da parte dei tifosi amaranto sui social

Le ultime ore sono state di grande tensione tra la Reggina ed il Comune di Reggio Calabria, in particolar modo botta e risposta di comunicati dopo le dichiarazioni rilasciate dal sindaco Falcomatà nella trasmissione di RTV, si è parlato di tanti argomenti su tutti quello della trattativa con Massimo Moratti per la cessione della società poi passata nelle mani di Luca Gallo. Il club amaranto ha deciso di spiegare la situazione già nei giorni precedenti al passaggio di proprietà, la Reggina ha accusato il primo cittadino di voler destabilizzare l’ambiente in un momento di grande entusiasmo con la squadra che guida la classifica del campionato di Serie C. Inevitabilmente è arrivata anche la reazione da parte dei tifosi amaranto che si sono schierati prepotentemente con il presidente della Reggina, sono arrivati tantissimi messaggi sui social, reazioni anche esilaranti. In alto ecco la fotogallery con tutte le immagini dl web.

