19 Novembre 2019 11:01

Televisori e decoder, ecco il bonus di Natale: le famiglie in difficoltà potranno chiedere al negoziante uno sconto fino a 50 euro

E’ in Gazzetta Ufficiale il decreto legge del ministero dello Sviluppo Economico che dà via libera ai ai bonus per chi compra televisori e decoder di ultima generazione per ricevere il nuovo segnale tv che verrà trasportato lungo le frequenze del digitale terrestre con una nuova tecnologia, ribattezzata Dvb-T2. I tv e decoder nuovi saranno fondamentali dal 30 giugno 2022. Le famiglie in difficoltà potranno chiedere al negoziante, al rivenditore, uno sconto fino a 50 euro dal 18 dicembre.

Valuta questo articolo