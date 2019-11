Serie D: disponibili i biglietti per Palermo-Acr Messina [INFO, COSTI, DETTAGLI]

20 Novembre 2019 17:22

Serie D: l’Acr comunica che sono in vendita i tagliandi per assistere alla gara tra Palermo e Messina

Acr Messina comunica che sono in vendita i tagliandi per assistere alla gara Palermo – Messina, match valido per la tredicesima giornata del girone I di Serie D, in programma allo stadio “Renzo Barbera” domenica 24 novembre 2019. I biglietti per il settore ospiti sono disponibili in prevendita al prezzo di € 5,20. I tagliandi saranno nominativi, per acquistarli sarà dunque necessario esibire un documento di identità, e sono già disponibili presso i seguenti punti vendita autorizzati vivaticket di Messina e Provincia:

Bisazza Gangi Viaggi e Turismo : Largo San Giacomo, 1/2 – Messina. Tel. 090.675351

: Largo San Giacomo, 1/2 – Messina. Tel. 090.675351 Dieffe Vacanze : Via Catania, 270 – Messina. Tel. 090.2922927

: Via Catania, 270 – Messina. Tel. 090.2922927 Il Botteghino : Viale della Libertà, 391 – Messina. Tel. 090.343818

: Viale della Libertà, 391 – Messina. Tel. 090.343818 Ricevitoria Bossa : Via T. Cannizzaro, 132 – Messina. Tel. 090.669206

: Via T. Cannizzaro, 132 – Messina. Tel. 090.669206 Tabaccheria Bisazza : Via Centonze, 230 – Messina. Tel. 090.2926592

: Via Centonze, 230 – Messina. Tel. 090.2926592 Tabaccheria Manganaro : SS 114 Km 15,300 – Messina. Tel. 090.810761

: SS 114 Km 15,300 – Messina. Tel. 090.810761 Agenzia Viaggi Chydas : Via Medici, 383 – Sant’Agata di Militello (Me). Tel. 0941.701318

: Via Medici, 383 – Sant’Agata di Militello (Me). Tel. 0941.701318 Tabacchi La6 : Via Bagnoli Croci, 90 – Taormina (Me). 0942.23226

: Via Bagnoli Croci, 90 – Taormina (Me). 0942.23226 Orlandina Viaggi : Via Piace, 116 – Capo D’Orlando (Me). Tel. 0941.902350

: Via Piace, 116 – Capo D’Orlando (Me). Tel. 0941.902350 Tabaccheria Valenti: Piazza Matteotti, 13 – Capo d’Orlando (Me). Tel. 0941.912858

