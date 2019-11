29 Novembre 2019 14:18

Gli studenti di Messina in piazza per il Block Friday

Studenti di Messina ancora in piazza per il clima. Stamattina migliaia di ragazzi hanno manifestato per il Block Friday, nell’ambito delle giornate internazionali per l’ambiente e sulla scia della campagna mondiale avviata da Greta Thunberg. Il corteo studentesco, riunitosi a Piazza Antonello, ha attraversato le vie del centro città per poi confluire a Piazza Unione Europea.

