Scandalo in un convento dei Nebrodi: suora va in ospedale e scopre di essere incinta

31 Ottobre 2019 17:52

Nebrodi: suora va in ospedale per forti dolori addominali e i medici scoprono che è incinta

Uno scandalo scuote un convento dei Nebrodi: sembrerebbe che una suora sia in dolce attesa. A scoprirlo sembrerebbe sia stato il personale medico dell’ospedale di Sant’Agata Militello (Messina), dove la giovane suora si sarebbe recata perché accusava forti dolori addominali. Sull’identità della giovane al momento c’è il massimo riserbo e non ci sono né conferme né smentite ufficiali dall’Arcivescovado. Sembrerebbe che la suora, dopo le cure sanitarie in ospedale, sia stata trasferita in un altro convento del suo ordine.

