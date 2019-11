Sant’Agata Militello: dalla Regione oltre 180 mila euro per il cineteatro Aurora

20 Novembre 2019 16:27

Per il cineteatro “Aurora” di Sant’Agata Militello 181.113,33 euro messi a disposizione dal dipartimento regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana

Finanziati gli interventi di miglioramento strutturale del cine teatro “Aurora” di Sant’Agata Militello con 181.113,33 euro messi a disposizione dal dipartimento regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana. Si tratta di risorse, per un totale di oltre 32 milioni di euro, stanziati dal governo regionale per la riqualificazione di 161 teatri siciliani. Agli enti pubblici è stato concesso un contributo pari quasi all’ottanta per cento della somma valutata come ammissibile. I lavori previsti al cine teatro santagatese, restituito alla pubblica fruizione nel dicembre dello scorso anno dopo lunga sospensione delle attività, riguarderanno in particolare l’adeguamento e miglioramento strutturale.

“Accogliamo con soddisfazione l’ottenimento del finanziamento da parte della Regione che consentirà la realizzazione di significativi interventi sulla struttura – commenta l’assessore Antonio Scurria –. Il progetto è stato presentato grazie ad un protocollo d’intesa fortemente voluto dall’amministrazione comunale e sottoscritto con il gestore nel mese di aprile 2019. Gli uffici che hanno seguito l’iter amministrativo, ed in particolare l’ufficio cultura e turismo, dimostrano, ancora una volta, competenza ed attenzione sulle opportunità di ottenimento di risorse finanziarie. Sin dall’insediamento abbiamo lavorato per riaprire una struttura chiusa da anni, restituendo alla città la fruibilità di un fondamentale contenitore culturale. Adesso – conclude Scurria – grazie ai fondi messi a disposizione dalla Regione, si potranno realizzare alcune migliorie di cui vi era urgente bisogno”.

