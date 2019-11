Sanità allo sbando, il governatore Oliverio: “necessaria una svolta per la Calabria”

31 Ottobre 2019 17:01

Sanità in Calabria, la nota del presidente della Regione Mario Oliverio

“E’ necessaria una svolta” per la sanita’ calabrese. Cosi’ il presidente della Regione, Mario Oliverio, parlando con i giornalisti a margine di una conferenza stampa a Catanzaro. Il governatore si e’ soffermato sulle vertenze che in questi giorni – dai precari licenziati agli idonei vincitori di concorso ancora non in servizio – si stanno registrando nel settore. “E’ necessaria una risposta. Non a caso – ha ricordato il presidente della Regione – il Consiglio regionale ha approvato una legge per dare uno strumento al commissario e alle aziende per poter dare una risposta, perche’ rischiamo il crollo del sistema. Il primo problema e’ garantire i servizi e per questi serve il personale sanitario: su questo versante bisogna insistere. E’ stato un errore – ha sostenuto Oliverio – aver bloccato procedure e graduatorie in passato, cosi’ come e’ stato un errore interrompere i rapporti con i precari che hanno garantito servizi e che vanno tutelati. La guerra tra poveri non fa bene a nessuno“. Secondo Oliverio “c’e’ bisogno di buon senso, quando si opera in direzione dell’interesse comune non bisogna esitare ad assumersi responsabilita’. Io ho posto il problema anche in sede nazionale, al nuovo ministro della Sanita’, appena subito dopo il suo insediamento. Non ho ancora avuto modo di leggere, anche perche’ non e’ stato ancora pubblicato, il testo della nuova legge finanziaria, perche’ c’e’ stato un impegno a inserire nella legge finanziaria che e’ stata approvata dal governo e dovra’ essere esaminata dal Parlamento un comma, un articolo in direzione dello sblocco delle assunzioni. Questo doveva essere fatto nel cosiddetto ‘Decreto Salva Calabria’, almeno cosi’ lo presento’ l’allora ministro Grillo, che, invece di tacere, ancora continua a fare una polemica speciosa e infondata, e che invece dev’essere ancora fato. Perche’ – ha rilevato il governatore – il cuore del problema e’ questo nella sanita’: consentire la copertura degli organici del settore, che a seguito del blocco del turn over che ha accompagnato il commissariamento vede una carenza di oltre 4mila persone. Questa risposta dev’essere data rapidamente, anche con un atto legislativo, come si e’ impegnato a fare il ministro, e non ho motivo di dubitare che lo fara’: se questa risposta non viene allora il collasso del sistema sanitario e’ dietro l’angolo“. Oliverio ha quindi evidenziato che “c’e’ una proroga di indifferenza degli organi dello Stato e una gestione commissariale nella quale si persevera provocando danni, danni e danni ai calabresi. Basta con questa situazione. E’ necessaria una svolta, e’ necessaria una risposta. Chi ha la responsabilita’, in questo caso il commissario, deve assumersi la responsabilita’ di evitare il crollo. Il governo che ha nominato il commissario risponda alla Calabria, e se il commissario non e’ nelle condizioni di non poter operare, vada al governo e dica ‘io sono stato nominato da voi e voi mi dovete mettere nelle condizioni di agire’, cosi’ come noi abbiamo gia’ fatto nell’incontro con il nuovo ministro, che ha dato piena disponibilita’. La risposte pero’ – ha concluso il presidente della Regione – devono pero’ arrivare perche’ la Calabria non puo’ sopportare oltre questa condizione nella quale e’ stata cacciata dalla perseverante, miope, gestione attraverso il commissariamento da parte del governo nazionale. Naturalmente – ha specificato Oliverio – non parlo delle persone“.

