Rieti-Reggina, adesso è anche ufficiale: 0-3 a tavolino

19 Novembre 2019 16:03

0-3 a tavolino ufficializzato anche dal giudice sportivo, la Reggina vince a Rieti pur senza scendere in campo dopo i noti fatti di domenica

Tutto come previsto. Si attendeva soltanto l’ufficialità per decretare una notizia che già si sapeva. La Reggina vince a tavolino in quel di Rieti dopo i noti fatti di domenica. Il Giudice Sportivo ufficializza lo 0-3 e il punto di penalizzazione ai laziali, su cui comunque pare ci sia una schiarita dal punto di vista societario. Ecco, di seguito, il comunicato.

GARA RIETI – REGGINA (non disputata)

Il G.S. letti gli atti ufficiali

OSSERVA

– che la gara in oggetto non si è disputata per decisione del direttore di gara il quale, dopo aver

constatato che il soggetto indicato come allenatore nella distinta presentata dalla società Rieti

(signor Pezzotti Lorenzo) non risultava abilitato a ricoprire detta funzione né era provvisto di

autorizzazione in deroga da parte della Lega, invitava la società Rieti a regolarizzare la propria

distinta indicando un allenatore abilitato,

– che trascorsi 45 minuti dall’orario di inizio di gara, a fronte della mancata regolarizzazione,

l’arbitro non dava inizio alla gara

RILEVA

– che appare comprovata la responsabilità della società Rieti che, con il suo comportamento

omissivo, quale documentato dagli atti ufficiali, ha impedito la regolare effettuazione della gara;

– che nella fattispecie, la società Rieti appare sanzionabile sia a norma del primo comma

dell’art. 10 CGS, sia a norma del quarto comma del medesimo articolo, non essendosi la stessa

presentata in campo (in condizioni idonee a disputare la gara) nei termini previsti dal

regolamento

TANTO PREMESSO

DELIBERA

– di sanzionare la società RIETI con la perdita della gara in oggetto con il risultato di 0-3

– di infliggere alla medesima società l’ulteriore sanzione della penalizzazione di un punto in

classifica.

Valuta questo articolo