30 Ottobre 2019 21:25

Speranza: “l’alleanza o è politica o non è. Non siamo mica un governo tecnico. Capisco la preoccupazione di Di Maio, ma per me bisogna trasformare l’intesa in Parlamento in un chiaro progetto per il paese”

“L’alleanza o è politica o non è. Non siamo mica un governo tecnico. Capisco la preoccupazione di Di Maio, ma per me bisogna trasformare l’intesa in Parlamento in un chiaro progetto per il paese”. E’ quanto afferma il Ministro Roberto Speranza, in un’intervista con l’Huffington post. Sulle elezioni regionali in Emilia Romagna e Calabria il ministro è convinto che “la strada giusta è andare ancora uniti”.

Valuta questo articolo