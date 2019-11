Regionali Calabria: la coalizione di Oliverio va avanti, riunione operativa a Lamezia Terme

18 Novembre 2019 22:20

Regionali Calabria: la coalizione di Oliverio coordinata da Incarnato si è incontrata oggi a Lamezia Terme per una riunione operativa

Regionali Calabria- La coalizione di Mario Oliverio va avanti coordinata dal segretario regionale dei socialisti, Luigi Incarnato. Nella giornata di oggi, la compagine di Centro/Sinistra, si è incontrata a Lamezia Terme per fare il punto dopo la “Leopolda calabrese”: un vero e proprio incontro operativo per lavorare sulle liste, definire il programma e gli eventi nelle varie province. Incarnato tiene una porta aperta al Pd: “sino alla fine spero si possa trovare una quadra anche con i dem per creare una coalizione larga civica e di Centro/Sinistra”.

