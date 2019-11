Regionali Calabria, Meloni: “scegliamo insieme il candidato”

22 Novembre 2019 15:04

Regionali, Meloni: “abbiamo i candidati da decidere per la Calabria, la Puglia, la Campania, la Toscana. Confido che si scelgano e si ufficializzino tutti insieme”

“Noi abbiamo i candidati da decidere per la Calabria, la Puglia, la Campania, la Toscana… ci sono, insomma, diversi candidati da scegliere e confido che si scelgano e si ufficializzino tutti insieme”. E’ quanto ha affermato Giorgia Meloni, a margine del Festival del lavoro. “Confido che lo si faccia il prima possibile, magari anche la prossima settimana. Mi piacerebbe che ci vedessimo. Poi, chiaramente, non dipende solo da me. in ogni caso, mi piacerebbe che ci incontrassimo il prima possibile per metterci subito al lavoro , perché ci sono molte regioni importanti che vanno al voto e il centrodestra può vicende se è compatto”, conclude.

