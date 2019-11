Regionali Calabria, Mangialavori: “non mi candido alla presidenza della Regione”

30 Ottobre 2019 12:10

Regionali Calabria, il senatore di Forza Italia non si candida alla Regione: “resto in parlamento”

Giuseppe Mangialavori, il senatore di Forza Italia di Vibo Valentia, si tira fuori dalla corsa alla presidenza della Regione Calabria (semmai questa opzione era in campo). “Ringrazio per l’attenzione e i molti che mi hanno voluto attestare la loro stima“, afferma Mangialavori. “Mi trovo a dover ribadire quanto ho già affermato in precedenza. Ho intenzione di continuare a fare, con grande orgoglio, il senatore della Repubblica italiana. Proseguirò – prosegue– il mio lavoro in Parlamento rispettando gli elettori calabresi che, poco più di un anno fa, hanno voluto onorarmi con il loro voto”, conclude.

