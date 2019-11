Regionali Calabria: il Pd lavora alla composizione delle liste. Graziano: “vogliamo creare una coalizione larga”

31 Ottobre 2019 13:22

Regionali Calabria, Graziano: ”si inizia a lavorare alla composizione delle liste e nei prossimi giorni convocherò una riunione per individuare il candidato alla presidenza”. In un vertice romano si è decisi di puntare su Callipo

“Come preannunciato nei giorni scorsi il Partito democratico va avanti sulla strada del rinnovamento e del cambiamento. E’ il momento di rilanciare”. Così il commissario del Partito democratico della Calabria Stefano Graziano nell’annunciare la nomina di una commissione che avrà il compito di lavorare alle liste di cui faranno parte oltre allo stesso commissario, Franco Iacucci, Giovanni Puccio .”Si inizia a lavorare alla composizione delle liste e nei prossimi giorni convocherò una riunione con i rappresentanti istituzionali del partito e i segretari di federazione per individuare il candidato alla presidenza della regione Calabria di una coalizione larga e che sia aperta alle forze politiche, civiche e ambientaliste calabresi”, conclude.

Regionali Calabria: per il nome c’è già, è Pippo Callipo

Come scritto in un precedente articolo, nel vertice romano sulle regionali, il Partito Democratico, esaminando le varie ipotesi, ha deciso di puntare su Pippo Callipo. La scelta del “re del tonno” è la mossa disperata per convincere il M5S all’alleanza in Calabria (il nome è molto gradito ai grillini).

Valuta questo articolo