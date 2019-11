23 Novembre 2019 18:10

Regionali, Tajani: “le divisioni che emergono nella sinistra e il Movimento 5 Stelle che ha deciso di andare da solo porteranno il Centro/Destra a vincere in Calabria, in Emilia Romagna e poi in Campania”

“Le divisioni che emergono nella sinistra e il Movimento 5 Stelle che ha deciso di andare da solo porteranno il Centro/Destra a vincere in Calabria, in Emilia Romagna e poi in Campania“. E’ quanto afferma Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia e del Partito popolare europeo, intervenuto a Napoli al convegno “Il Sud che vince”. “Questo Governo non ha vita lunga perché sta evaporando la coalizione, troppi contrasti interni, troppe divisioni”, conclude.

