23 Novembre 2019 21:40

Regionali, Di Maio: “il Calabria ed Emilia guardiamo alle forze civiche e non a partiti”

“In Emilia Romagna e in Calabria penso che prima di tutto dobbiamo guardare fuori dai palazzi. Massimo dialogo sui temi, ma per le elezioni guardiamo alle forze civiche e non ai partiti. L’obiettivo è essere la terza via, consapevoli che sarà veramente difficile”. E’ quanto ha affermato il capo politico del M5S, Luigi Di Maio, ai microfoni del Tg3.

