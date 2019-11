22 Novembre 2019 18:10

Regionali, Di Maio: “lunedì sarò in Calabria e in Emilia Romagna perché gli iscritti ci hanno detto che si va al voto e noi ci mettiamo al servizio degli attivisti”

“Lunedì sarò in Calabria e in Emilia Romagna perché gli iscritti ci hanno detto che si va al voto e noi ci mettiamo al servizio degli attivisti. Non so quanto prenderemo ma lavoreremo per mettere qualche consigliere regionale”. E’ quanto ha detto Luigi Di Maio a Castelvetrano per l’inizio del suo tour in Sicilia.

