Giornata Nazionale in memoria delle vittime della strada, la Prefettura di Reggio Calabria ha organizzato un incontro con gli alunni del Liceo Scienze Umane “T.Gulli”

22 Novembre 2019 12:21

In occasione della II Giornata Nazionale in memoria delle vittime della strada, la Prefettura di Reggio Calabria ha organizzato un incontro con gli alunni delle classi IV e V del Liceo Scienze Umane “Tommaso Gulli”. L’incontro, che si terrà martedì 26 novembre, alle ore 9,00, presso l’Aula Magna dell’Istituto, è stato promosso dal Prefetto Massimo Mariani nell’intento di ricordare le vittime e promuovere condotte idonee a prevenire il verificarsi di incidenti stradali. Al convegno, ospitato dal dirigente scolastico Francesco Praticò, interverrà la dr.ssa Maria Grazia Milli, Dirigente del Compartimento della Polizia Stradale Calabria. Nel corso dell’incontro, dopo gli interventi, saranno proiettati dei video e condivise significative testimonianze, per illustrare i rischi dovuti al mancato rispetto delle norme del Codice della Strada e per rendere omaggio al coraggio ed all’abnegazione degli operatori che quotidianamente se ne occupano. Seguirà un dibattito con gli studenti con lo scopo principale di sensibilizzare i giovani sul valore della vita e sull’importanza di diffondere una cultura responsabile, basata sul rispetto delle regole e sull’importanza della prevenzione.

