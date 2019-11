Reggio Calabria: via Trabocchetto I impraticabile per auto e pedoni a causa di buche, voragini e perdite idriche [FOTO]

20 Novembre 2019 13:53

Reggio Calabria, da oltre un mese strada impraticabile in via Trabocchetto I

Da oltre un mese la via Trabocchetto I, nella zona alta di Reggio Calabria, è completamente impraticabile per pedoni e mezzi a due e quattro ruote. La via, come possiamo vedere dalle foto a corredo dell’articolo, è diventata un fiume in piena per un’abbondante perdita d’acqua che alimenta l’erosione dell’asfalto con buche ed enormi voragini, spesso occultate dalla stessa acqua o dai cumuli di spazzatura. La via è molto frequentata anche a piedi dai residenti della zona che però iniziano ad aver paura a percorrerla per i numerosi pericoli presenti.

