31 Ottobre 2019 13:04

Reggio Calabria: la via è stata bloccata da cumuli di rifiuti rendendo impossibile il passaggio anche ai residenti

L’emergenza rifiuti a Reggio Calabria continua a fare sul serio, tutta la città da nord a sud è completamente sommersa da cumuli di spazzatura che in diverse zone vengono anche dati alle fiamme rendendo l’aria irrespirabile. Nelle foto a corredo dell’articolo scattate in via Margherita Hack ex Salita Zerbi, si evince il degrado assoluto in cui versa la città. La strada è molto frequentata anche perchè conduce oltre che ad una zona densamente abitata, anche alla facoltà di Architettura.

