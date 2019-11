Reggio Calabria, la toccante testimonianza sulla morte di Walter Zema: “ho applaudito i soccorritori che hanno fatto di tutto, da sottolineare l’umanità di questa vigilessa”

20 Novembre 2019 13:00

Un cittadino di Reggio Calabria ci ha inviato una toccante testimonianza sui tentativi di salvataggio effettuati dai soccorritori del 118 nell’incidente costato la vita al 24enne Walter Zema, e con una mail a StrettoWeb ha voluto evidenziare il dolce gesto di una vigilessa che è rimasta per tutto il tempo accanto al giovane vittima del sinistro. Di seguito pubblichiamo integralmente la lettera del testimone: “Ieri sono stato ai funerali strazianti di Walter. Io quella sera ho visto il 118 tentare invano di rianimarlo e li ho applauditi insieme agli altri. Ma vorrei sottolineare anche l’umanità di questa vigilessa che è stata vicino a Walter mentre tentavano di salvarlo e che poi ha cercato di aiutare in ogni modo una parente sconvolta. Non sono un ammiratore della polizia municipale di Reggio, ma stavolta va detto un grazie anche a loro”.