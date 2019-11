Reggio Calabria, Princi: “nel Comune di San Roberto la stabilizzazione dei lavoratori Lpu”

20 Novembre 2019 18:28

Reggio Calabria, Stefano Princi (Uiltemp): “obiettivo raggiunto anche nel Comune di San Roberto che vedrà la stabilizzazione dei lavoratori Lpu”

“E’ obbligo congratularsi con il Commissario Prefettizio del Comune di San Roberto Dott.ssa Francesca Iannò la quale ci ha permesso di raggiungere il nostro obbiettivo con la stabilizzazione dei lavoratori Lpu dello stesso Comune”, questo e’ quanto dichiara in una nota stampa il Segretario Provinciale Uiltemp Stefano Princi. “Il risultato sancito nel verbale di delibera n° 4921 del 20/11/2019 -continua il Segretario Uiltemp- è lodevole,in quanto, lo stesso rappresenta il principio di imparzialita’ che vede un organo dello Stato, impegnato temporaneamente nella gestione di un Comune , assumersi senza obbligo alcuno, la responsabilità sull’annosa problematica degli Lsu/Lpu per la quale questa organizzazione sindacale quotidianamente si batte. Ci aspettiamo – conclude Princi- che il diritto al lavoro possa essere riconosciuto anche da quegli Amministratori che a tutt’oggi non hanno dimostrano la stessa sensibilità ,nonostante le favorevoli condizioni normative preposte nonché quelle economiche messe a disposizione da parte della Regione e del Ministero. Auspichiamo che quanto fatto nel Comune di San Roberto possa servire da monito verso gli altri Comuni nella speranza di poter mettere definitivamente fine alla triste realtà del precariato Calabrese”.

