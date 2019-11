19 Novembre 2019 22:24

Reggio Calabria: a Rosalì il 1° Villaggio di Babbo Natale con visita guidata, oggetti di artigianato, trucca bimbi e non mancheranno crespelle di gusti diversi

L’ Associazione Sportiva Dilettantistica “Buffalo Ranch” sita nel paesello di Rosalì, via Emilia, frazione del comune di Reggio Calabria la quale svolge iniziative culturali, sportive, tempo libero e soprattutto far conoscere ai bambini la bellezza della natura (flora e fauna), un bene prezioso, organizza a partire dall’8 Dicembre tutti i sabati e domeniche con conclusione il 6 gennaio con l’arrivo della befana il primo Villaggio di Babbo Natale, con visita guidata, oggetti di artigianato, trucca bimbi e non mancheranno crespelle di gusti diversi. Musica, luci, faranno da cornice ad una tradizione che fa rinascere gioia e amore nei nostri cuori.

